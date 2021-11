Julia Paredes donne des nouvelles de sa fille Luna, atteinte d'une pneumonie

Ces derniers jours, Julia Paredes s'est confiée sur sa vie de famille. Et plus particulièrement au sujet de sa fille Luna, atteinte d'une terrible pneumonie. Ce dimanche 28 novembre 2021, la compagne de Maxime Parisi a partagé des nouvelles inquiétantes sur la santé de sa fille aînée.

"Luna ne vit pas une période très facile en ce moment, elle ne peut pas trop bouger de la maison et ne peut pas faire d'activités ou trop d'efforts avec son traitement. Alors on essaie de lui changer les idées comme on peut et on lui fait des petites attentions qui lui font plaisir comme ce petit cadeau", a indiqué Julia Paredes en légende, optimiste. Une mésaventure partagée par la jolie brune et son compagnon qui, pour l'occasion, ont acheté un beau cadeau à la jeune Luna: "On lui a pris (...) un petit chiot trop mignon avec le salon surprise cutie cuts, avec plein d'accessoires à l'intérieur, pour pouvoir le chouchouter, lui faire un tout nouveau look et plein de coiffures ! Bref le cadeau parfait pour Luna."