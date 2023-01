Julia Paredes séparée de Maxime Parisi : nouveau coup dur, son bébé d'1 an inquiète

L'année 2022 ne s'est pas bien terminée pour Julia Paredes. Fin décembre, elle a annoncé sa rupture avec Maxime Parisi. Et le 12 janvier 2023, la candidate de Mamans & Célèbres (TFX) a fait de nouvelles tristes révélations à sa communauté, sur Instagram.

Jeudi, Julia Paredes avait rendez-vous chez l'ORL pour son fils Vittorio (1 an, fruit de son ancienne union avec Maxime Parisi). Une annonce qu'elle a faite sur Instagram. Et, une fois de retour chez elle, la belle brune de 33 ans a donné de ses nouvelles. Malheureusement, elles n'étaient pas fameuses. "Bilan : végétation énorme, apnée du sommeil, ronflements anormaux, de l'eau dans l'oreille. Il m'a donné un traitement pour les reflux. J'ai une radio à faire dans 10 jours et sûrement opération des végétations", a-t-elle écrit en story. Fort heureusement, cela n'empêche pas son fils de jouer et d'avoir le sourire.

Une fois la nuit tombée et son fils couché, Julia Paredes s'est de nouveau saisie de son compte Instagram. Elle a partagé une vidéo sur laquelle on peut entendre les ronflements de Vittorio. "Voilà comment il respire chaque nuit, pauvre baby. Si c'est le cas pour vos enfants, sachez que ce n'est pas normal. C'est vraiment qu'ils doivent être gênés par quelque chose, c'est que m'a dit le médecin", a-t-elle alerté sa communauté. Nul doute qu'elle avertira ses abonnés si son fils doit être hospitalisé.

Une nouvelle rupture douloureuse

Même s'ils sont séparés, Julia Paredes pourra compter sur le soutien de Maxime Parisi. Pour l'heure, les anciens tourtereaux vivent encore sous le même toit. Et ils comptent tout faire pour que leurs enfants Luna (5 ans) et Vittorio ne souffrent pas de la situation. "On fera toujours au mieux pour les enfants. Il n'y a pas eu d'histoire de tromperie. C'est dans notre couple, au fil des années (...) On ne s'entend plus trop. On n'a pas du tout la même vision sur l'éducation. Je suis très, très proche des enfants et je m'oublie un petit peu (...) C'est peut-être à cause de moi cette situation, mais c'est pas facile à gérer. En plus de tous les messages qu'on reçoit de ces meufs là, ça ne m'aide pas du tout à avancer", a-t-elle révélé le 10 janvier dernier. Elle avait également dévoilé que depuis leur séparation, elle avait du mal à s'alimenter : "Encore un soir où je me couche sans manger, parce que pas l'appétit et pas la force. Mais vos commentaires au quotidien qui me saoulent du genre 'tu deviens de plus en plus maigre', 'on dirait une anorexique' et j'en passe... Si vous pensez aider les gens de cette manière, il faut revoir votre éducation et vos valeurs."