Julia Paredes, victime d'une fausse couche : "L'opération s'est bien passée"

C'est une terrible épreuve que doit à nouveau affronter Julia Paredes : la star de l'émission Mamans Célèbres sur TFX a de nouveau fait une fausse couche. La jeune femme a dû se faire opérer en urgence. Le 17 janvier 2020, la maman de Luna (2 ans) a publié sur Instagram une photographie prise à l'hôpital juste après cette terrible intervention. Elle écrit : "L'opération s'est bien passée. Je me remets doucement psychologiquement et physiquement. Merci énormément pour tout votre soutien. Je prends encore un peu de repos et reviens très bientôt."

Enceinte de trois mois de Maxime Parisi, l'ancienne candidate de télé-réalité avait annoncé le 15 janvier 2020 avoir perdu son bébé. Une nouvelle très dure à encaisser pour la jeune maman atteinte d'endométriose, une maladie gynécologique qui a de lourdes conséquences sur la fertilité. Dans un post bouleversant, elle expliquait : "J'étais enceinte de trois mois jusqu'à aujourd'hui, Maxime et moi allions vous l'annoncer bientôt bien que séparés. J'ai une nouvelle fois fait une fausse couche, je sais que ça arrive à beaucoup, mais c'est très dur à encaisser. J'espère que vous comprendrez mon absence à venir. À croire que les happy ends ce n'est pas pour moi..."

Ce n'est pas la première fois que Julia fait une fausse couche. Elle avait confié à Sam Zirah avoir déjà traversé cette épreuve en 2019 avec son ex Maxime, qui est le père de Luna. Elle avait d'ailleurs confié que c'était selon elle cette fausse couche qui les avait séparés. Interviewée par Purepeople.com en janvier 2020, Julia avait alors expliqué à propos de son ex : "On est certains d'une chose, c'est qu'on ne se remettra plus ensemble."

Nous souhaitons un bon rétablissement à Julia dans cette douloureuse épreuve.