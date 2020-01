Julia Paredes victime d'une fausse couche : Maxime brise le silence

Julia Paredes (30 ans) vit une semaine difficile. Le 15 janvier 2020, l'ancienne candidate des Anges (NRJ12) a annoncé avoir fait une nouvelle fausse couche. Le lendemain, son ancien compagnon Maxime est à son tour sorti du silence pour évoquer le drame.

La star de Mamans & Célèbres (TFX) est séparée du sportif aujourd'hui. Mais elle est tombée enceinte avant leur rupture et les anciens tourtereaux, qui ont déjà eu une petite fille prénommée Luna (bientôt 3 ans), avaient pris la décision d'élever leur deuxième enfant ensemble. Malheureusement, Julia a fait une fausse couche. "Post temporaire/Drôle de manière de vous l'annoncer, mais avec ce qu'il m'arrive, je me dois de vous le dire, peut-être que je me sentirai moins seule. Et aussi pour que vous compreniez pourquoi je serai absente des réseaux sociaux ces prochains jours... pour pouvoir me remettre de tout cela une nouvelle fois... j'étais enceinte de trois mois jusqu'à aujourd'hui, Maxime et moi allions vous l'annoncer bientôt bien que séparés. J'ai une nouvelle fois fait une fausse couche, je sais que ça arrive à beaucoup, mais c'est très dur à encaisser. J'espère que vous comprendrez mon absence à venir. À croire que les happy end, ce n'est pas pour moi...", a-t-elle écrit sur Instagram.

Maxime a également souhaité faire part de sa tristesse sur le réseau social, le 16 janvier 2019. Il a posté une photo en compagnie de sa petite Luna. Père et fille se tiennent la main, près d'une piscine. "Oui, j'allais être papa une seconde fois... Bien que séparés, avec la maman, nous avions décidé d'en assumer la responsabilité même si cela aurait été difficile, je ne vous le cache pas... Pour nous, l'idée que Luna ait un petit frère ou une petite soeur nous réjouissait... Le destin en a décidé autrement. Nous devons surmonter cette épreuve à nouveau. #life", a-t-il écrit en légende.