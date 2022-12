Julia Vignali annonce une triste nouvelle dans Télématin : Thomas Sotto mis en garde

Ce mercredi 14 décembre 2022, le duo Julia Vignali /Thomas Sotto était aux commandes d'un numéro inédit de Télématin (France 2). Et à l'issue de l'émission, la présentatrice de 47 ans a annoncé une triste nouvelle aux téléspectateurs.

Les vacances de Noël approchent à grands pas. C'est le 16 décembre, au soir, que les écoliers auront le bonheur de quitter les bancs de l'école pour profiter d'un peu de repos (ou du centre aéré). Certains présentateurs également comptent prendre un repos bien mérité. C'est le cas de Julia Vignali qui ne sera donc pas aux côtés de Thomas Sotto le temps de quelques émissions. Avant de rendre l'antenne, l'épouse de Kad Merad a lancé : "Au revoir." Et son acolyte d'enchaîner : "Vous partez, vous nous laissez pour les vacances."

Des vacances loin de France 2

Julia Vignali a en effet décidé de profiter des fêtes de fin d'années pour passer du temps en famille, pour le plus grand malheur de son partenaire de télévision et sans aucun doute, pour celui des téléspectateurs. "Soyez sage sans moi", a-t-elle mis Thomas Sotto en garde avant de lui faire la bise. Les autres personnes présentes sur le plateau se sont jointes à cet élan d'amour. Mais que le public se rassure, la charmante brune sera de retour à la rentrée pour de nouvelles aventures.

En attendant, elle va chérir les précieux moments qu'elle va passer auprès dès siens, dont Kad Merad. Récemment, le couple a franchi une belle et grande étape dans son couple. Le 26 novembre dernier, les tourtereaux se sont unis pour le meilleur et pour le pire devant leurs proches, après huit ans d'amour. Une cérémonie intime qui s'est déroulée dans le village de Mary, en Saône-et-Loire. Seuls six invités étaient conviés comme l'avait dévoilé Roger Burtin, le maire de la commune, au Journal de Saône-et-Loire. Cette absence est-elle l'occasion pour les jeunes mariés de profiter d'une lune de miel ? Seul le temps le dira, ou pas car on le sait, l'acteur et sa chère et tendre ne sont pas du genre à s'épancher sur leur vie privée.