Julia Vignali cambriolée : sa technique surprenante pour faire fuir les intrus

Faire fuir des cambrioleurs ? C'est du gâteau pour Julia Vignali. Mercredi 18 septembre 2019, l'animatrice de M6 était invitée dans Touche pas à mon poste (C8) afin de parler de la saison 8 du Meilleur Pâtissier, actuellement en diffusion. Et elle en a profité pour raconter une anecdote qui en a surpris plus d'un sur le plateau.

Il y a quelques années, alors qu'elle était à la campagne, la belle brune de 44 ans a fait face à des cambrioleurs. "Il y a des gens qui se sont introduits dans ma maison de campagne, j'ai eu super peur, je me suis dit que ça allait être la cata", a tout d'abord confié Julia Vignali. Mais elle s'est bien vite rendu compte que les individus en question ne lui voulaient aucun mal : "Et vous savez ce que je leur ai dit ? 'Vous voulez un petit gâteau ?'" Une technique surprenante, mais qui a très bien fonctionné. "Je leur ai donné, puis on s'est tapé la discute, ils sont repartis, et voilà ! Comme quoi, les gâteaux, même dans un truc genre Crimes ou Faites entrer l'accusé, ça peut vous sauver", a conclu la compagne de Kad Merad.

Surpris, Cyril Hanouna a demandé à son invitée les détails de cette histoire. Julia Vignali a donc précisé qu'au départ, les cambrioleurs étaient persuadés qu'elle leur avait volé une voiture. Quand ils ont réalisé que ce n'était pas le cas, ils ont dégusté leur "petit gâteau" et sont repartis. À la recherche du véritable coupable sans doute.