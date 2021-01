Julian Bugier plus vieux qu'on ne le pense : la vérité sur son âge

Les téléspectateurs vont devoir s'y faire. À compter de ce lundi 4 janvier 2021, ce n'est plus Jean-Pierre Pernaut qui présentera le 13H de TF1 mais Marie-Sophie Lacarrau. La journaliste a ainsi accepté de laisser sa place sur France 2 sur le même créneau horaire et c'est Julian Bugier qui a été désigné pour la remplacer. Une belle promotion pour l'époux de Claire Fournier, lequel était cantonné au rôle de joker ces dernières années.

À cette occasion, nos confrères du Parisien ont fait le point sur sa carrière et ses débuts. On apprend alors que Julian Bugier n'a jamais été diplômé d'une école de journalisme, arrêtant même ses études à l'âge de 19 ans. Qu'à cela ne tienne, il a fait ses armes seul, n'hésitant pas à partir travailler en Angleterre plusieurs années. Des informations confirmées par le principal intéressé, lequel surveille ce qui se dit à son sujet. D'ailleurs, il a toujours constaté qu'une grosse erreur s'était glissée sur sa fiche Wikipédia : celle autour de sa date de naissance. En effet, alors que le site affirme qu'il serait né le 26 octobre 1981, Julien Bugier a précisé qu'en réalité il a vu le jour un 22 novembre 1980. Il a donc très récemment soufflé ses quarante bougies. "Ça m'a toujours plu qu'on pense que j'ai un an de moins", s'en est-il amusé pour Le Parisien.

Mais peu importe l'âge pour Julian Bugier qui espère surtout faire de son journal de 13H une véritable référence, et nouer un lien particulier avec son public. "Devant le 13H, on a envie d'être pote avec celui ou celle qui présente. C'est une édition de proximité", estime-t-il. Ainsi, pas question de faire de cadeaux à son ancienne collègue et désormais rivale, Marie-Sophie Lacarrau. Le papa de deux enfants compte d'ailleurs lui aussi mettre en avant les régions et les territoires de France. Et lui aussi a fait le tour des rédactions des correspondants, comme à Tonnerre (Bourgogne) où il a lancé la rubrique "Une idée pour la France", "dédiée à celles et ceux qui se retroussent les manches".