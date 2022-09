Julie Andrieu maman poule : ce qui "l'emballe peu" pour le futur de ses enfants Hadrien et Gaïa

À la télévision depuis plus de 20 ans désormais, Julie Andrieu n'est pas du genre à rester sur un plateau derrière sa caméra : à la tête des Carnets de Julie depuis 2012 et bientôt d'une nouvelle émission sur les potagers, elle entre chez les Français et impose son style et sa bonne humeur. Devenue l'une des animatrices préférées du PAF, elle n'en oublie pourtant pas sa vie de famille, bien remplie grâce à ses deux enfants... avec qui elle partage sa passion !

Lors de rares confidences au magazine TV Grandes Chaînes, la quadragénaire a en effet confié qu'Hadrien et Gaïa (9 et 6 ans), nés de son union avec le chirurgien Stéphane Delajoux, "adorent" passer derrière les fourneaux avec elle. "Ils voient que je suis épanouie, cela crée des moments de convivialité", raconte-t-elle.

Et à table, pas question de leur faire manger ce qu'ils n'aiment pas, comme certains parents : pour Julie, ce qui compte, c'est le plaisir ! "Petite, je n'aimais pas les légumes. Voilà pourquoi je ne force pas mes enfants à manger ceux qu'ils n'aiment pas. Ils goûtent et finiront bien par avoir le déclic", continue-t-elle.

La jeune maman, qui évoque assez rarement ses deux enfants, s'est cette fois confiée sur l'avenir qu'elle voit pour eux, elle qui a grandi avec une mère très médiatisée (l'actrice Nicole Courcel) et ses amis du métier. Une enfance dont elle n'a pas forcément gardé un très bon souvenir : "Honnêtement, je ne serais pas très emballée à l'idée que mes enfants deviennent acteurs. Je les ai mis en garde contre la notoriété. Je suis contente d'avoir trouvé ma voie sans reproduire le modèle familial", a expliqué l'ex-compagne de Jean-Marie Périer.

En effet, elle le sait, Julie Andrieu n'est pas vraiment gênée par sa notoriété, comme peuvent l'être certains de ses collègues : expliquant qu'elle "vit souvent dans [s]a grotte", elle est honnête sur les sollicitations qu'elle subit de temps en temps. "J'ai la bonne notoriété, celle qui me permet de vivre tranquillement. Les gens sont très peu intrusifs, et lorsqu'ils me reconnaissent, ils sont respectueux, bienveillants. Cela me fait très plaisir", explique-t-elle.