Julie Andrieu met le paquet pour l'anniversaire de sa fille Gaïa : son ex plus âgé ému, adorable réaction

Les internautes sont nombreux à avoir complimenté Julie Andrieu pour sa créativité, qualifiant notamment ce moment de "magique". C'est par ailleurs Jean-Marie Périer qui s'est permis de glisser plusieurs coeurs dans le fil de commentaires de celle qui est également maman d'Hadrien (né en 2012).

Le photographe de 34 ans son aîné et Julie Andrieu ont une relation très soudée depuis près de trente ans car à l'époque de leur rencontre, ils ont formé un couple. Et malgré la séparation, ils sont restés intimement proches. À tel point qu'ils vivraient sous le même toit, comme l'avait confié Jean-Marie Périer en 2022 à Jordan Deluxe. "J'habite chez elle et son mec. Ils sont mariés. La famille, ça n'a pas de prix. C'est très rare les gens dont on peut dire : 'C'est ma famille'", avait-il raconté.

Julie Andrieu est par ailleurs restée la grande complice de Lola, la fille de son ex, qu'elle a sollicitée pour sa nouvelle émission baptisée Les Potagers de Julie. "Je coanime l'émission avec Lola Périer, la fille du photographe Jean-Marie Périer, devenue maraîchère. Elle m'apprendra le b.a-ba de la culture des légumes et, ensemble, nous tenterons de les faire pousser dans le jardin de ma maison, dans les Yvelines", avait expliqué la journaliste de 48 ans pour Télé 7 Jours.