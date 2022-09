Julie Andrieu restée proche de son ex plus âgé : ces photos de famille et ces mots tendres qui en disent long

Il y a près de trente ans, Julie Andrieu et Jean-Marie Périer ont vécu une belle idylle. Mais au bout de quatre ans, la journaliste et le photographe de 34 ans son aîné ont pris la décision de se séparer, sans fracas. Depuis, la cousine d'une star des Mystères de l'amour a refait sa vie avec le neurochirurgien français Stéphane Delajoux. Ensemble, ils ont eu deux enfants, leur garçon Hadrien né en octobre 2012 et leur fille prénommée Gaïa, née en décembre 2015. Pour autant, Julie Andrieu est restée intimement proche avec son ex Jean-Marie Périer. Et il en va de même avec sa fille Lola.

D'ailleurs, la critique gastronomique de 48 ans est de retour sur France 3 avec une nouvelle émission baptisée Les Potagers de Julie et pour laquelle elle a fait appel aux services de Lola Périer. "Je coanime l'émission avec Lola Périer, la fille du photographe Jean-Marie Périer, devenue maraîchère. Elle m'apprendra le b.a-ba de la culture des légumes et, ensemble, nous tenterons de les faire pousser dans le jardin de ma maison, dans les Yvelines", a-t-elle expliqué pour nos confrères de Télé 7 Jours.

Une collaboration dont le photographe Jean-Marie Périer ne pourrait être plus fier. Ému de voir deux des femmes de sa vie réunies à l'antennes, il leur a adressé un bel hommage sur son compte Instagram dans la soirée de vendredi. En effet, le célèbre photographe et fils d'Henri Salvador a partagé une série de photos de Julie et Lola prises à travers les années, jusqu'à aujourd'hui. "Ma petite Lola, désormais maraîchère en Île de France, qui va l'aider à maitriser l'art de la semence et de la récolte. Après quoi Julie cuisinera ses légumes accompagnée d'un chef de la région. Je trouve extrêmement touchant de la part de ma meilleure amie de choisir, trente ans plus tard, ma fille qu'elle a connue lorsqu'elle était une merveille d'enfant. Merci Julie", a-t-il légendé tendrement.