Julie Andrieu très proche de la fille de son ex Jean-Marie Périer : lien unique et beau projet en duo

Julie Andrieu est de retour sur France 3 avec une nouvelle émission baptisée Les Potagers de Julie. Pour l'occasion, la présentatrice de 48 ans s'est confiée à nos confrères de Télé 7 Jours et a fait des confidences sur la fille de son ex-compagnon Jean-Marie Périer, dont elle est restée proche.

Les courgettes, les aubergines ou les tomates n'auront bientôt plus de secrets pour les téléspectateurs de la troisième chaîne. Dans Les Potagers de Julie, l'épouse du neurochirurgien Stéphane Delajoux livre des informations sur les potagers et part ainsi à la rencontre de jardiniers passionnés par le maraîchage. Une toute nouvelle aventure pour Julie Andrieu : "J'avais envie d'apprendre à cultiver des légumes, car je n'y connais pas grand chose. (...) J'ai appris la cuisine sur le tas et j'ai eu envie de faire de même avec le maraîchage."

Chaque semaine, le public découvrira l'histoire d'un légume et pour l'occasion, la maman d'Hadrien (9 ans et demi) et Gaïa (6 ans et demi) se rendra dans une région différente. L'occasion de retrouver un visage qu'elle connaît bien. "Nous rencontrerons des jardiniers qui nous donnerons leurs techniques de culture. Je cuisinerai ensuite de deux façon le légume à l'honneur ce jour-là, puis un chef nous proposera également une recette. Je coanime l'émission avec Lola Périer, la fille du photographe Jean-Marie Périer, devenue maraîchère. Elle m'apprendra le b.a-ba de la culture des légumes et, ensemble, nous tenterons de les faire pousser dans le jardin de ma maison, dans les Yvelines", a précisé Julie Andrieu. Une nouvelle preuve qu'elle est toujours en bons termes avec son ancien compagnon, mais également ses enfants parmi lesquels Lola (qui a deux frères : Arthur Pillu-Périer, Paul Périer).

Julie Andrieu et le photographe ont déjà démontré qu'ils étaient en bons termes malgré leur séparation. En juillet dernier, Jean-Marie Périer lui a dédié l'une de ses publications Instagram. "Julie Andrieu durant le tournage récent d'une de ses émissions. C'est quand même une chance d'avoir pu faire des plus beaux paysages de la France en quelque sorte son bureau de travail. Mais pour vous rassurer, sachez qu'elle a beaucoup travaillé pour en arriver là...", avait-il écrit en légende d'une photo de son ex-compagne. Un cliché qu'il avait pris.