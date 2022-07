Julie Andrieu et Jean-Marie Périer, les ex toujours proches : cette photo qui ne trompe pas

Il y a des histoires d'amour qui finissent bien et qui deviennent même de belles amitiés. Julie Andrieu et Jean-Marie Périer ont formé l'un de ces couples. En effet, il y a près de trente ans, la journaliste culinaire de 48 ans et le célèbre photographe de 34 ans son aîné ont vécu une belle idylle. Mais au bout de quatre ans, c'est la séparation. Qu'à cela ne tienne, l'animatrice de France 3 aux commandes de l'émission Les Carnets de Julie et son ex sont toujours proches.

Pour preuve, Jean-Marie Périer vient de dédier l'une de ses publications Instagram à Julie Andrieu. Lundi 11 juillet 2022, il a en effet dévoilé une image de la belle blonde immortalisée par ses soins lors d'un tournage à la campagne. "Julie Andrieu durant le tournage récent d'une de ses émissions. C'est quand même une chance d'avoir pu faire des plus beaux paysages de la France en quelque sorte son bureau de travail. Mais pour vous rassurer, sachez qu'elle a beaucoup travaillé pour en arriver là...", a-t-il légendé.

Une attention toute particulière qui n'a pas échappé à Julie Andrieu, laquelle s'est empressée de "liker" le post à son honneur.