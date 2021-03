Jean-Marie Périer toujours fâché contre son père Henri Salvador : "Je ne parle plus de ce mec"

Invité de l'émission L'Instant Deluxe, Jean-Marie Périer a été questionné sur son père biologique, le chanteur Henri Salvador. Un sujet sensible pour le photographe français puisqu'il avait complètement coupé le contact avec son géniteur. "Je n'ai plus rien à dire là-dessus ! Je ne parle plus de ce mec parce qu'il s'est mal conduit avec mes gosses donc je n'en parle pas", a rappelé Jean-Marié Périer à nos confrères le lundi 15 mars 2021.

"C'était un type qui avait beaucoup de talent, attention", nuance-t-il. Souvent, des fans le reconnaissent dans la rue et le félicitent pour le succès de son père biologique, Henri Salvador. "Ils ne savent pas, ils le font gentiment. Ils me disent : 'On aimait beaucoup les chansons de votre père'. Je réponds : 'D'abord ce n'est pas mon père, mon père ne chante pas.' C'est vrai que je devrais être plus calme et moins énervé là-dessus. Mais bon, je n'y peux rien, vous savez je suis vieux et il ne faut pas me faire chier", reconnait l'ancien proche de Johnny Hallyday.

"J'ai choisi mon père et je ne le regrette pas. Mon père c'est François Périer, un type extraordinaire et je m'en tiens là", assure désormais Jean-Marie Périer. Le photographe se rappelle encore du jour, lorsqu'il était adolescent, où il a appris l'identité de son véritable père. "C'est à 16 ans que l'on m'a dit : 'Ton père, ce n'est pas ton père.' C'est un des pires moments de ma vie, puisque c'est à cause de ça que je n'ai pas fait de musique. Ça oui, c'est le pire moment de ma vie, mais on s'en remet !", positive-t-il.

Pour rappel, Jean-Marie Périer est né de la relation de son père biologique, Henri Salvador, avec l'actrice Jacqueline Porel. C'est l'acteur François Périer - décédé en 2002 - qui l'a reconnu.