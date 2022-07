Julie Andrieu et une actrice des Mystères de l'amour sont cousines !

Julie Andrieu cartonne avec Les Carnets de Julie (France 3). Si elle est spécialisée dans l'univers culinaire, une membre de sa famille connaît aussi le succès depuis plusieurs années, mais dans le domaine de la comédie. Elle est en effet la cousine de l'une des actrices des Mystères de l'amour (TMC).

C'est un fait qui n'est à coup sûr pas connu de tous. L'épouse du neurochirurgien Stéphane Delajoux est de la même famille que Cathy Andrieu. L'actrice a été révélée au grand public en 1992 dans Hélène et les garçons en jouant Cathy. Elle a ensuite joué dans La Philo selon Philippe (1995-1996), dans Sous le soleil (1997) puis dans Les Mystères de l'amour depuis 2015 pour reprendre son rôle de Cathy. Si le public savait qu'elle avait été mariée à son ancien partenaire de jeu David Proux (qui jouait Etienne), avec lequel elle a eu ses enfants Alice et Mathis, il ignorait peut-être que Julie Andrieu et elle étaient cousines. Et pourtant...

Toutes deux ont réussi à se faire une place de choix à la télévision. Julie Andrieu a rapidement conquis le public lors de ses premiers pas à la télévision en 2001 dans Tout un plat, sur la chaîne Téva. Elle a aussi proposé l'émission Julie autour du monde sur Cuisine.tv en 2003, Julie Cuisine sur TF1 en 2004, Fourchette et sac à dos sur France 5 en 2007 ou encore Les Carnets de Julie à partir de 2012, sur France 3. La maman d'Hadrien (9 ans) et Gaïa (6 ans) a également écrit plusieurs ouvrages culinaires.

Etant une personnalité publique, elle est parfois conviée dans des émissions et son passage dans Attention à la marche (TF1) en 2009 a fait parler. "Je suis très embarrassée parce que je pense avoir rencontré, selon la formule consacrée, l'homme de ma vie il y a à peu près deux mois. Et auparavant, j'étais complètement vierge. C'est le premier. C'est ce que je lui ai dit", avait-elle confié à Jean-Luc Reichmann. Certains téléspectateurs ont donc réellement cru qu'elle était restée vierge jusqu'à l'âge de 35 ans. Invitée dans Les Enfants de la télé en juin dernier, elle s'était donc expliquée après que Laurent Ruquier a partagé la fameuse séquence : "Vous savez que les gens l'ont pris au premier degré. Mais quand vous venez de rencontrer l'homme de votre vie, comment pouvez-vous parler de vos ex ? C'est quand même d'une extrême vulgarité. Donc non, je n'ai pas d'ex. Et d'ailleurs à l'époque je le croyais. Bon maintenant..."