Julie Andrieu a-t-elle vraiment perdu sa virginité à 35 ans ? Explications !

Le 5 juin 2022, Julie Andrieu était l'une des invitées de Laurent Ruquier, dans son émission Les Enfants de la télé, sur France 2. La présentatrice et critique gastronomique de 48 ans était venue défendre son nouveau magazine baptisé A croquer. Et en cours de programme, elle n'a pas échappé à une question sur sa vie intime.

Tout a commencé en 2009. A l'époque, Julie Andrieu était invitée dans le jeu télévisé de TF1 Attention à la marche, présenté par Jean-Luc Reichmann. Et le compagnon de Nathalie Lecoultre lui a demandé de raconter une anecdote sur sa vie privée. "Je suis très embarrassée parce que je pense avoir rencontré, selon la formule consacrée, l'homme de ma vie il y a à peu près deux mois. Et auparavant, j'étais complètement vierge. C'est le premier. C'est ce que je lui ai dit", a-t-elle donc déclaré. Une histoire qui avait étonné mais aussi inspiré une blague au présentateur. "Non ! Elle était vierge, je suis scorpion moi", a-t-il lancé. Une séquence qu'elle a revisionnée treize ans plus tard.

Lors de son passage dans Les Enfants de la télé, Laurent Ruquier l'a en effet diffusée. C'est hilare qu'elle a revu ces images avant de s'expliquer sur le fait qu'elle était "vierge à 35 ans". "Vous savez que les gens l'ont pris au premier degré. Mais quand vous venez de rencontrer l'homme de votre vie, comment pouvez-vous parler de vos ex ? C'est quand même d'une extrême vulgarité. Donc non, je n'ai pas d'ex. Et d'ailleurs à l'époque je le croyais. Bon maintenant...", a-t-elle expliqué.

A l'époque, Julie Andrieu venait de rencontrer le neurochirurgien Stéphane Delajoux. Le couple s'est marié en 2010 et a agrandi sa famille avec les naissances d'Hadrien (9 ans) et Gaïa (6 ans). Ils filent toujours le parfait amour depuis. Avant cela, elle a été en couple avec le photographe Jean-Marie Périer, avec qui elle est restée en bons termes. Pour preuve, il lui a dédié l'une de ses publications Instagram, le 11 juillet dernier. "Julie Andrieu durant le tournage récent d'une de ses émissions. C'est quand même une chance d'avoir pu faire des plus beaux paysages de la France en quelque sorte son bureau de travail. Mais pour vous rassurer, sachez qu'elle a beaucoup travaillé pour en arriver là...", a-t-il écrit en légende d'une photo de son ex-compagne. Un cliché qu'il a pris.