"Je la voyais comme ma fille" : Jean-Marie Périer fait d'étonnantes confidences sur son ex Julie Andrieu

Entre eux, l'amour est éternel... En couple pendant plusieurs années, malgré une énorme différence d'âge, Julie Andrieu et Jean-Marie Périer forment aujourd'hui un duo plus soudé que jamais, qui n'évoque que rarement la romance très décriée qu'ils ont vécue au début des années 90. Il faut dire que lors de leur rencontre, Jean-Marie Périer est déjà quinquagénaire, père de trois enfants (Arthur, Paul et Lola) et photographe accompli.

Julie Andrieu, quant à elle, est une jeune femme à peine majeure, qui rêve d'aventure et de journalisme. Fille de l'actrice Nicole Courcel, la jeune femme a grandi uniquement avec sa mère et voudrait trouver sa vocation par elle-même. Lorsqu'elle rencontre Jean-Marie Périer, c'est le coup de foudre et leur histoire va durer plusieurs années avant de s'essouffler.

Mais jamais de s'éteindre : s'ils sont aujourd'hui bien séparés et que la présentatrice des populaires Carnets de Julie sur France 3 est mariée avec le chirurgien Stéphane Delajoux avec qui elle a deux enfants (Hadrien, 10 ans et Gaïa, 7 ans), tous les deux vivent toujours sous le même toit, comme le photographe l'avait confié cet été à Jordan Deluxe. "J'habite chez elle et son mec. Ils sont mariés. La famille, ça n'a pas de prix. C'est très rare les gens dont on peut dire : 'C'est ma famille'", avait-il raconté. La preuve qu'entre eux, l'histoire est encore très belle.

"J'ai décidé que c'était toi"

Mais c'est justement sur le début de leur romance si particulière que Jean-Marie Périer est revenu en interview sur RTL. Interrogé par Flavie Flament sur les prémices de leur histoire, il n'a pas hésité à rentrer dans les détails de ses souvenirs. "Julie, je l'ai rencontrée elle avait 17 ans, bon il se passait rien bien sûr, là je tombe par terre. Or, la môme n'avait pas eu son père donc au fond j'ai joué au père pendant trois ans. Elle venait, je lui passais des films", a-t-il d'abord raconté.

Avant de se confier encore un peu plus : "Je ne sais pas si elle a envie que je le raconte, mais elle m'a dit 'j'ai 20 ans, je suis vierge, j'ai décidé que c'est toi'. Moi je la voyais comme ma fille". Un choc pour le photographe qui part plusieurs jours aux Etats-Unis pour réfléchir. Et à son retour, l'histoire d'amour débute. Et si aujourd'hui, tout est bien sûr totalement platonique, il ne pense toujours que du bien de son ex : "C'est une merveille d'intelligence de tact, elle n'oublie personne, elle est incroyable".