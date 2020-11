Julie Ferrier, 8 fausses couches en 10 ans : sa maternité impossible, le drame de sa vie

Dans la vie, il y a des blessures qui ne guérissent pas. Julie Ferrier en sait quelque chose. La comédienne n'a jamais pu avoir d'enfants, comme elle l'a tristement confié à plusieurs confrères ces dernières années. Ayant eu des soucis "biologiquement" et peinant à trouver chaussure à son pied, Julie Ferrier a connu plusieurs fausses-couches. Exactement 8 en dix ans.

"Je suis quelqu'un qui tombe facilement enceinte. J'ai fait huit fausses couches. C'est à chialer. Après la quatrième, j'ai été l'objet d'une étude poussée, à la Pitié-Salpêtrière. J'ai commencé une psychothérapie qui a duré une année. Suivie de quatre autres fausses couches. Quel travail aurait-il fallu entreprendre sur moi-même pour éviter cela ? J'ai tout essayé pendant dix ans. Y compris la médecine chinoise et le vaudou", avait-elle déploré dans les colonnes de Paris Match, en juillet 2019.

Pendant cette décennie, la comédienne de Crimes parfaits (France 3) a essayé de concevoir un enfant. "J'aurais adoré. C'est là le petit point où c'est la tristesse absolue. Biologiquement, j'ai eu des soucis. Ce n'est pas du tout que je n'ai pas voulu, j'ai essayé de faire un enfant pendant dix ans. On a tous dans la vie des choses qui nous rattrapent. La vie, c'est plein d'épreuves, ça fait partie de mes épreuves", avait-elle précisé sur les ondes d'Europe 1, en juin 2019.



En plus de ses problèmes de fertilité, Julie Ferrier a du mal à trouver un compagnon stable. Celle qui confiait à avoir déjà suivi une thérapie de couple a confié être "aimante". "J'ai vécu dans ma vie trois grandes histoires d'amour. La dernière date de quatre ans. Pas évident, quand on est actrice et un peu connue, de ne pas effrayer les hommes. Je préférerais vous dire que je suis en couple et que tout va bien, mais je suis surtout en quête d'amour", racontait-elle à nos confrères de Paris Match.