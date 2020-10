Julie Ferrier en couple ? Ce que l'on sait de sa vie de amoureuse

La populaire comédienne se veut particulièrement discrète lorsqu'il s'agit de sa vie privée... Bien qu'elle soit active sur les réseaux sociaux, Julie Ferrier n'est pas du genre à partager selfies de couple, photos de vacances en amoureux et déclarations d'amour sur Instagram. L'actrice que les téléspectateurs pourront retrouver le 6 octobre 2020 dans un nouvel épisode de la série policière Crimes parfait (à 21h05 sur France 3) préfère plutôt mettre en avant les coulisses de ses tournages, son chat et ses soirées entre copains !

La star des films L'Arnacoeur, Sous les jupes des filles et La Liste de mes envies aurait été fiancée il y a quelques années : en 2008, de passage au Festival International de Musique et Cinéma à Auxerre, c'était accompagnée d'un certain Karim Adda qu'elle avait fait une apparition remarquée devant les photographes. Celui qui était alors présenté comme son fiancé se trouve être lui aussi acteur, mais aussi réalisateur, producteur et scénariste. Un visage connu du grand public puisque les spectateurs ont pu l'apercevoir dans la série Caméra Café, interprétant le rôle de Vince.

Lors d'une interview accordée au magazine Paris Match en juillet 2019, Julie Ferrier s'était confiée sur son célibat : "Je n'ai pas, pour l'instant, la mentalité sex-friend. Je ne suis pas du tout dans la consommation, comme vous dites. Je suis aimante. J'ai vécu dans ma vie trois grandes histoires d'amour. La dernière date de quatre ans, avait expliqué celle qui a dû faire face à de multiples et douloureuses fausses couches. Pas évident, quand on est actrice et un peu connue, de ne pas effrayer les hommes. Ils craignent qu'on leur fasse "acte III, scène 5" ou qu'on joue les divas. Bon, je préférerais vous dire que je suis en couple et que tout va bien, mais je suis surtout en quête d'amour."