Julie Gayet divine, Franck Dubosc fait le pitre... Duo de choc à La Rochelle

Le Festival de la fiction de La Rochelle se tient du 14 au 19 septembre. C'est sur le port qu'acteurs et réalisateurs ont été pris en photo, face à la foule de fans qui les attendaient pour signer des autographes.

Julie Gayet était accompagnée d'un Franck Dubosc déchaîné, qui n'a pas hésité à prendre un bain de foule et à faire le pitre avec Bruno Solo. Macha Méril était aussi présente et apparemment très heureuse d'être là. Héléna Noguerra, elle, a fait sensation dans une tenue décontractée. Les quatre comparses sont à l'affiche de La Dernière partie de Ludovic Colbeau-Justin, un téléfilm qui sera bientôt diffusé sur TF1 et qui traite de la fin de vie. La compagne de François Hollande et le papa de Milhan et Raphaël (8 et 11 ans) se sont montrés très complices face aux photographes.

Andréa Bescond (Les Chatouilles) est venue présenter son nouveau film A la folie, qui est en compétition lors de cette édition 2021. La réalisatrice a posé avec son compagnon Eric Métayer, qui fait partie de la distribution. Le couple, très fusionnel, est parent d'Anton et Juno. L'humoriste de 39 ans Nicole Ferroni, qui fait aussi partie du cast de ce long-métrage, a joué la wonder woman, tandis que Marie Gillain arborait son plus beau sourire.

Carmen Kassovitz (19 ans), fille de Matthieu Kassovitz et de Julie Mauduech, qui a posé avec son acolyte Théo Fernandez. Les deux jeunes acteurs sont venus présenter la série Stalk diffusée sur la plateforme France TV Slash et dont la deuxième saison est attendue pour très bientôt. Ce programme suit les histoires d'un groupe de jeunes étudiants, entre bizutage, hack et amour.

Le comédien Medi Sadoun a fait une apparition remarqué. Lunettes de soleil sur le nez et veste noire cintrée, il a pris quelques photos avec Andrey Dana, avec qui il partage l'affiche dans L'ami qui n'existe pas, film de Nicolas Cuche.