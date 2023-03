Julie Gayet et Alexandra Lamy : Fous rires et sororité au Festival Pluriel.les avec la sublime nièce d'Isabelle Adjani

Le festival Pluriel.les a démarré au cinéma Majestic Compiègne, le 6 mars. Pour cette 6e édition du Festival, un grand nombre de personnalités se sont données rendez-vous le samedi 11 mars. Ce festival met, pour rappel, à l'honneur les femmes et l'inclusion dans le cinéma. Cette année, l'organisation de l'évènement a promis une sixième édition riche en émotion et a rendu un bel hommage au peuple iranien. Actuellement en promotion de son livre féministe Ensemble on est plus fortes (éd. Stock), sorti il y a quelques jours seulement, Julie Gayet était présente. Cette cause lui tenant fort à coeur, l'ancienne Première dame a retrouvé une comédienne populaire avec laquelle elles sont apparues très complices, Alexandra Lamy.

Les deux actrices ont pris la pose l'une auprès de l'autre, plus souriantes que jamais, partageant visiblement de grands moments de complicité. Elles n'étaient naturellement pas les seules à être présentes et on a également pu voir au photocall la belle Zahia Dehar mais aussi la sublime nièce d'Isabelle Adjani.Sa nièce Zoé, qui lui ressemble tant et qui est si proche de l'illustre actrice, avait fait le déplacement à Compiègne, pour cette occasion. Les réjouissances ont été lancées le lundi 6 mars dernier, et cette sixième édition du festival du film Pluriel.les a continué de mettre en lumière des oeuvres de femmes. Pour cette édition, sept films de longs métrages et six courts-métrages ont concouru. Le festival s'est cloûré avec le sacre du film Le jeune imam, réalisé par Kim Chapiron. On retrouvait au sein du jury : Guilhem Caillard, Sofia Essaïdi, dans un costume flashy, Jeremy Gillet, Judith Lou Levy, Eric Metayer, Anaïs Parello et Stéphanie Pillonca.

Un sacré trio

Et Julie Gayet et Alexandra Lamy, qui a brillé dans une veste marron, que l'on retrouve ce dimanche dans 20h30 le dimanche avec Laurent Delahousse semblaient vraiment comblées d'avoir pu participer à la cérémonie de clôture. À leur duo s'ajoutait une autre cinéaste qu'elles semblent adorer, Lisa Azuelos.