Julie Gayet évoque son premier mari, cinéaste et père de ses garçons : "Aujourd'hui, il est comme un frère..."

Son histoire d'amour avec François Hollande est désormais bien installée dans le temps. Mais notre ancien président de la République n'est pas le premier homme de la vie de Julie Gayet. Avant de croiser sa route, la comédienne et productrice de cinéma a vécu une idylle pendant plusieurs années avec le cinéaste Santiago Amigorena. Mariés de 2000 à 2006, ils ont même eu deux enfant ensembles, deux garçons baptisés Tadeo et Ezéchiel.

J'ai eu très vite mes enfants, à 25 ans

Alors qu'elle assure la promotion de son nouveau livre Ensemble on est plus fortes, dans lequel elle rend hommage à toutes celles qui l'ont inspirée, Julie Gayet a accepté d'évoquer ce premier mariage. "Il écrivait des scénarios avec Cédric Klapisch, se souvient-elle dans les colonnes du magazine ELLE. J'ai eu très vite mes enfants, à 25 ans. J'ai toujours pensé qu'on pouvait tout faire en même temps, les amours, les enfants, le boulot, les amis. Santiago me disait : un jour, j'arrêterai tout pour écrire un livre. Je lui répondais : écris-le tout de suite ! Il s'est mis à se réveiller à 6 heures du matin, en même temps que notre bébé."

Je voulais porter le même nom que mes enfants

Si elle avait accepté d'épouser Santiago Amigorena, à la mairie de Faget-Abbatial dans le Gers, c'est pour une raison bien spécifique, liée à son rôle de maman. "Je voulais porter le même nom que mes enfants, explique-t-elle. Et, une fois mariée, j'ai réalisé que mon nom d'actrice, c'était 'Juliegayet' en un seul mot et que je n'allais pas devenir Julie Amigorena ! Aujourd'hui, Santiago est comme un frère." Si elle n'a pas d'enfant avec François Hollande, Julie Gayet a tout de même décidé de faire un mariage d'amour avec l'homme politique. Ils se sont dits "oui" pour le meilleur et pour le pire, tout récemment, à Tulle le 4 juin 2022. Un lieu emblématique pour Monsieur, qui avait été, un temps, le maire de la ville, avant que Bernard Combes ne lui succède.

Retrouvez l'interview de Julie Gayet dans le magazine ELLE, n° 4028, du 2 mars 2023.