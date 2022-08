Benjamin Biolay témoin du mariage de Julie Gayet avec François Hollande, il raconte

Que ce soit avec Ségolène Royal, la mère de ses enfants, ou avec Valérie Trierweiler, éphémère première dame, François Hollande n'avait alors jamais ressenti l'envie de se marier. Et puis, finalement, il a sauté le pas pour les beaux yeux de Julie Gayet, en juin dernier à Tulle, sur ses terres de Corrèze. Et un invité de marque était présent : Benjamin Biolay.

En effet, le chanteur était le témoin de mariage de Julie Gayet, avec qui il est ami. Il se confie sur le sujet dans les pages de Paris Match : "C'était chouette d'être avec François Hollande en Corrèze, où il y a une autre façon de le voir. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, je n'ai pas l'impression d'être ami avec un ancien président de la République. D'ailleurs, quand il s'est marié, le maire l'a présenté comme conseiller à la Cour des comptes [son premier vrai métier dans les années 1980, avant la politique, ndlr]."

Benjamin Biolay, qui n'a jamais caché ses préférences pour la gauche et a voté sans enthousiasme pour Anne Hidalgo (PS) à la dernière présidentielle, reste toutefois lucide sur l'effondrement de cette branche de la vie politique française, en partie imputable à François Hollande à cause de son quinquennat décrié. Mais pas question de l'accabler outre mesure. "On peut parler d'une faute de la gauche. Donc, fatalement, il est dans l'équation. Mais ce serait trop simple de le nommer seul responsable", tient à préciser l'interprète des tubes Ton héritage et Comment est ta peine ?.

Le mariage de François Hollande et Julie Gayet a sans doute ravivé quelques souvenirs dans l'esprit de Benjamin Biolay, lui-même en ayant fait l'expérience dans le passé. Il a été marié avec l'actrice Chiara Mastroianni de 2002 à 2009. Mais il n'a qu'un regret : ne pas être passé par l'église ! En effet, le chanteur est croyant mais ne le crie pas sur tous les toits. "Quand je me suis marié avec Chiara, j'aurais aimé qu'on passe par l'église. Elle n'a pas voulu, donc je n'allais pas l'emmerder avec ça", ajoute l'artiste est père de deux filles.

