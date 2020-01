Julie (Koh-Lanta) a divorcé : les raisons qui l'ont poussée à tout plaquer

En 2016, les téléspectateurs de TF1 faisaient la connaissance de Julie Navarro dans Koh-Lanta, une femme pétillante et dynamique qui avait rapidement marqué les esprits. A l'époque, elle était mariée avec un certain Benjamin. Mais leur histoire d'amour n'est plus d'actualité.

Lundi 13 janvier 2020, M6 a diffusé des inédits d'Incroyables transformations. En cours d'émission, une jeune femme prénommée Léa est venue parler de Julie. Elle souhaitait que son amie ait un nouveau look plus moderne et qu'elle mette de côté sa crise de la quarantaine. "Son look, ce n'est plus possible. Elle est jeune, elle est pétillante, elle est dynamique, mais elle est un peu hors du temps pour moi. (...) Je pense qu'elle ne fait pas vraiment attention et qu'elle prend le premier truc qui vient. (...) Je pense que ça lui fait plaisir de venir ici parce qu'elle veut changer de vie, peut-être la petite crise de la quarantaine. Et en ce moment, elle plaque tout. Le mec, l'appartement, le boulot, les fringues, elle a décidé de changer de vie", a-t-elle admis auprès des experts, Léa Djaja, Nicolas Waldorf et Charla Carter.

Est ensuite venu le moment pour Julie de faire son arrivée et d'expliquer les raisons de sa participation : "Par le passé, je me suis beaucoup occupée des autres. J'ai travaillé auprès des personnes âgées, des handicapés mentaux, je me donne beaucoup dans les associations aussi. Du coup, je me suis mise complètement de côté, mais je me suis dit que ce n'était pas possible. (...) Quand j'ai fini Koh-Lanta, j'ai gagné de la confiance en moi. Je me suis dit que j'étais une battante et que je devais me révéler. J'ai décidé d'appuyer sur le bouton reset de ma vie. J'ai divorcé, je cherche un nouveau travail..."

Elle espérait que les experts lui offriraient un look dynamique à son image afin de l'aider à aller de l'avant.