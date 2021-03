Julie Pomagalski est morte : la snowboardeuse emportée par une avalanche

Médaille d'or au championnat du monde de ski en 1999, Julie Pomagalski pratiquait du ski freeride dans les Alpes suisse quand elle a été emportée par une avalanche. Son accompagnateur, guide et sauveteur à la CRS des Alpes à Albertville, Bruno Cutelli a lui aussi été emporté dans l'avalanche.

Selon les informations du journal suisse Le Matin, l'ancienne sportive a été victime d'une plaque de neige qui l'a emporté. Les secours sont arrivés par hélicoptère, mais il était déjà trop tard pour les deux skieurs.

Originaire de La Tronche en Isère, Julie Pomagalski était considérée comme l'une des plus talentueuses snowboardeuses de sa génération. Outre sa médaille d'or, elle a également obtenu une médaille d'argent en 2003 et elle participe aux Jeux olympiques d'hiver de Turin en 2006, se classant sixième du géant parallèle, comme à Salt Lake City en 2002. Elle avait mis un terme à sa carrière en 2007 et vivait loin des caméras et du sport de haut niveau.

Le comité national olympique n'a pas tardé à réagir sur Twitter, en publiant un hommage à la mémoire de l'ex-snowboardeuse. "Toutes les pensées de l'équipe de France Olympique et du CNOSF vont à la famille de Julie Pomagalski, à ses proches, à la Fédération française de ski. La disparition tragique de Julie, championne du monde de snowboard et Olympienne, laisse l'équipe de France OLY en deuil de l'une des siennes."