Julie Ricci enceinte et "horrible": critiquée à cause d'une photo, elle réplique

Les réseaux sociaux, un univers parfois impitoyable. Si certains internautes sont bienveillants, d'autres prennent un malin plaisir à critiquer des émissions ou des personnalités. Julie Ricci peut en témoigner !

Le 16 mai 2020, la candidate de Secret Story 4 (2010) a posté une photo en compagnie de son fils Gianni (1 an et demi) et son époux Pierre-Jean Cabrières. Julie Ricci pose avec un top blanc qui met bien en avant son beau baby bump. Car oui, si vous aviez manqué l'information, elle est enceinte de son deuxième enfant. "Une belle journée en famille pour nous aujourd'hui. Et vous qu'avez vous fait ?", a-t-elle écrit en légende de sa publication. Alors qu'elle voulait simplement partager un cliché de sa jolie famille, la jeune femme a vu de nombreuses personnes la critiquer sur son physique. Selon certains, elle est méconnaissable ou a le visage gonflé.

Loin de se laisser abattre, Julie Ricci a tenu à répondre à ses détracteurs en story Instagram, ce lundi 18 mai. "J'ai eu pas mal de commentaires sur mon dernier post Insta disant que j'étais dégueulasse, que j'étais horrible pas maquillée ou qu'on ne me reconnaissait pas. Ecoutez, c'est les joies de la grossesse. Je suis très fatiguée, je ne le dis pas tous les jours car ce n'est pas dans ma nature de me plaindre. Mais aujourd'hui, je le fais", a tout d'abord confié la belle brune. Elle a ensuite précisé que le diabète gestationnel la fatiguait pas mal, qu'elle avait des baisses de tension ou encore des carences. "Mon corps est fatigué. (...) Cette grossesse est plus éprouvante que celle de Gianni. J'ai la tête que j'ai et si ça ne vous plaît pas, c'est la même chose. J'ai mon mari, je me sens bien... Il faut arrêter de toujours juger les gens sur leur physique", a-t-elle poursuivi. Une mise au point qui, on l'espère pour elle, portera ses fruits.