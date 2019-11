Julien Benneteau en béquilles après la Fed Cup: comment s'est-il cassé le pied ?

C'est en costume, mais aussi en béquilles que Julien Benneteau a serré la main d'Emmanuel Macron dans la cour de l'Élysée le mardi 12 novembre 2019. Le président de la République a convié toutes les joueuses de la Fed Cup (Alizé Cornet, Fiona Ferro, Caroline Garcia, Kristina Mladenovic et Pauline Parmentier) et leur capitaine à venir célébrer leur belle victoire au palais présidentiel. La France s'est imposée en finale de la Fed Cup le lundi 11 novembre, face à l'Australie, un trophée qu'elle n'avait pas remporté depuis seize ans.

Quelques heures seulement après ce grand moment de sport, Julien Benneteau a perdu l'usage de son pied gauche. Si certains ont avancé qu'il avait un peu trop fêté la victoire, l'ancien joueur de tennis de 37 ans a dévoilé les circonstances exactes du drame.

"Je n'ai pas fait n'importe quoi. C'est un pas de danse. Danse avec les stars, ça va être très compliqué... Mon pied a cédé. Je me suis retourné le pied, je suis mal retombé, a-t-il expliqué à RMC Sport depuis la cour de l'Élysée. On était dans un grand salon avec des grosses moquettes. Ma chaussure s'est bloquée. Mon pied a littéralement cédé et s'est retourné, de manière improbable. Mais ça s'est fait comme ça, vraiment. J'aimerais bien vous dire que j'étais à 12 grammes et que j'ai sauté de 3,50 m de haut, mais non (sourire)."