Julien Boisselier : Qui est sa compagne Clémence Thioly, elle aussi actrice ?

Il a, décidément, un faible pour les actrices ! À 50 ans, Julien Boisselier file le parfait amour avec l'une de ses consoeurs : Clémence Thioly, qui lui a offert en 2015 le bonheur d'être père, donnant naissance à leur fils Louis. Sa partenaire, vous la connaissez forcément. Au cinéma, elle a joué pour Guillaume Gallienne dans Les Garçons et Guillaume, à table ! ou encore Nicolas Bedos, en 2017, dans Mr & Mme Adelman. À la télévision, surtout, la comédienne sévit depuis de nombreuses années. Elle a accumulé les petits rôles dans des séries comme Section de recherches, Brigade Navarro, Julie Lescaut, Alice Never, Joséphine, ange gardien ou Dix pour Cent.

Nous nous sommes regardés et il s'est passé quelque chose

Julien Boisselier et Clémence Thioly ne se sont pourtant pas rencontrés sur un plateau de tournage. Bec sucré, le comédien s'était laissé séduire lors d'une dégustation de pâtisseries. "J'ai rencontré ma femme autour d'un cheesecake, expliquait-il à Nouvelles questions de femmes. Nous étions à Londres, on se connaissait à peine, elle m'a emmené dans une pâtisserie qu'elle connaissait pour me faire goûter un cheesecake. Et je vous jure que c'est vrai ! Nous nous sommes regardés et il s'est passé quelque chose." Un comble quand on sait qu'il incarnait un chef cuisinier, un peu plus tard, dans la pièce 12 millimètres de Vincent Juillet au Théâtre de l'Oeuvre.

Il se décrit, à qui veut l'entendre, comme "un acteur qui commence à vieillir, un jeune metteur en scène et un jeune papa très heureux". La vie aurait pu être bien différente pour Julien Boisselier. De 2006 à 2009, il était en couple avec une autre actrice puisqu'il fondait d'amour pour Mélanie Laurent. Ils s'étaient donnés la réplique dans Tout va bien ne t'en fais pas, de Philippe Lioret, et ne s'étaient plus jamais quittés. Récompensée du César du meilleur espoir féminin pour le rôle de Lily, la jeune femme lui avait même déclaré sa flamme en plein discours. "C'était mon anniversaire il y a deux jours, c'est gentil d'y avoir pensé, plaisantait-elle auprès de Vincent Lindon. C'est merveilleux, tout ce qui m'arrive. Et le plus beau dans tout ça, c'est de le partager avec celui qu'on aime. Alors Julien, ce César, il est pour toi."

Aujourd'hui, chacun a refait sa vie. Mélanie Laurent est en couple avec un perchman qu'elle a suivi jusqu'aux États-Unis. Elle a eu deux enfants, Léo et Mila. Elle regrette, d'ailleurs ses petites passades amoureuses avec "de grands psychopathes" et des "frimeurs". L'histoire ne nous dit pas, hélas, de qui elle parlait en évoquant ces petits tracas à Madame Figaro...