Mélanie Laurent maman amoureuse : sa nouvelle vie à Los Angeles

À Los Angeles, Mélanie Laurent s'est adaptée et a imposé le même exercice à ses deux enfants, Léo (8 ans, né d'une précédente relation) et Milla, 1 an. La petite dernière est née sept semaines avant son interview pour Madame Figaro. "Elle va beaucoup voyager, elle aussi. Je viens de lui faire faire son passeport. Dans trois semaines, on va partir pour le Japon, le Brésil, New York et la France. Elle est toute petite, on dirait une princesse...", expliquait-elle à la publication.

Mélanie ajoutait, toujours au sujet de ses enfants : "Je suis heureuse, en pleine forme. Grâce à mon métier, j'ai la chance de pouvoir être toujours avec mes enfants. Ce qui est souvent déchirant pour une mère, c'est de retourner au travail et de ne pas les voir de la journée. Dans mon cas, c'est parfois rock'n'roll, mais je les emmène partout. (...) Leur présence m'apporte de la force."