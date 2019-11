Mélanie Laurent amoureuse d'un Américain : confidences sur sa nouvelle vie

Rares sont les confidences de Mélanie Laurent sur sa vie privée. Pourtant, dans le nouveau magazine Madame Figaro du 29 novembre 2019, l'actrice de 36 ans n'a pas hésité à évoquer son rôle de maman avec son fils Léo (6 ans) et sa petite fille Mila, née il y a quelques semaines dans le plus grand secret. La star s'est également expliquée sur son choix de s'installer aux États-Unis.

"Je ne pensais pas pouvoir le faire il y a encore huit mois ! Je viens juste de déménager. Les grandes décisions de ma vie sont liées à une histoire d'amour, a-t-elle confié. C'est parce que j'ai rencontré un Américain qui vit à Los Angeles que je suis partie." Un changement de vie d'autant plus radical que jusque là, la comédienne engagée en faveur de l'environnement vivait sur une île en Bretagne. "Je suis passée de ma petite île à cette mégalopole, où je me perds un peu parfois (...). Heureusement, à Los Angeles, j'habite un quartier où l'on peut tout faire à pied." Celle qui a été en couple avec le comédien Julien Boisselier et le musicien irlandais Damien Rice prend en revanche le soin de ne pas révéler l'identité de son compagnon américain.

Mélanie Laurent l'affirme, elle reste attachée à son pays natal : "Cette décision de s'installer aux États-Unis, je l'ai prise parce que notre vie ensemble est ici, a-t-elle ajouté. Mais rien n'est gravé dans le marbre. Je n'ai pas l'impression d'avoir lâché la France. J'ai gardé un pied-à-terre à Paris, où j'ai ma famille, mes amis." Tout en pouponnant sa petite fille, la star césarisée assure actuellement la promotion de son nouveau film d'action signé Michael Bay, Six Underground, qui sera diffusé sur Netflix le 13 décembre prochain.