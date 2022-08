Julien Boisselier : Le comédien séparé d'une célèbre actrice, dont il est tombé "fou amoureux"

Ce jeudi 11 août, TF1 diffuse Bis, comédie dans laquelle on retrouve Franck Dubosc et Kad Merad mais également Julien Boisselier. Et l'acteur et metteur en scène français, rendu célèbre par son rôle dans Je vais bien, ne t'en fais pas de Philippe Lioret a alors partagé une relation avec l'une de ses partenaires sur le film, qui n'est autre que Mélanie Laurent. Une ex dont il est tombé "fou amoureux".

S'il n'en parle que très rarement, il a bien été marqué par son histoire d'amour avec Mélanie Laurent. Il a été en couple avec l'actrice désormais maman de Léo né en 2013 et Milla, née 2019, de 2006 à 2009. C'est dans Je vais bien, ne t'en fais, sorti en 2006, que les amoureux se rencontrent. Julien Boisselier vit alors un coup de foudre. Sur France Inter, il s'était livré sur cette folle romance : "Maintenant on peut le dire, il y a prescription. [...] J'arrive dans la salle de lecture, on a le scénario, je vois Mélanie Laurent et je tombe fou amoureux de cette fille voilà. J'ai vécu une belle aventure de vie avec elle pendant 4 ans. C'est un tout, c'est une partie, c'est un moment de ma vie, c'est une rencontre avec un réal aussi, une histoire..."

Un deuxième coup de foudre... pour une actrice !

Désormais, ils ont tous les deux refait leur vie. Si Mélanie Laurent a d'abord eu Léo avec un technicien de cinéma, elle est aujourd'hui en couple avec le père de Milla, un Américain. Julien Boisselier, que l'on retrouve ce soir dans Bis, lui, vit avec Clémence Thioly, également actrice, avec qui il est devenu papa en 2015 d'un petit Louis. À 52 ans, il est un père de famille comblé. C'est aussi un coup de foudre qu'il a ressenti pour la mère de son fils, mais en Angleterre après une première rencontre à Paris chez des amis. Au journal Le Monde, il se confiait sur cette histoire, en 2017. "Nous nous sommes retrouvés à Londres et, puisque j'avais évoqué avec elle ma passion pour le chocolat, elle a décidé de me faire goûter un gâteau 'exceptionnel'. L'après-midi même, elle m'a emmené dans un salon de thé non loin de Haymarket, et une part du fameux gâteau est arrivée dans mon assiette. C'était effectivement l'un des meilleurs que j'ai jamais mangé. Elle m'a dit : "Tu ne devineras jamais ce qu'il y a dedans : ni beurre, ni farine, ni sucre. Seulement du chocolat, des oeufs... et de la courgette !". Le couple s'est depuis marié en 2018, et vit dans le Perche.