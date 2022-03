Mélanie Laurent : Ce célèbre ex qui est tombé "fou amoureux" en la voyant...

S'il n'en parle que très rarement, Julien Boisselier a bien été marqué par son histoire d'amour avec Mélanie Laurent. Ensemble de 2006 à 2009, les deux comédiens qui ont refait leur vie aujourd'hui ont partagé une belle romance, marquée par un film sublime qui leur a permis de se rencontrer, Je vais bien, ne t'en fais pas, réalisé par Philippe Lioret.

Dans ce long-métrage, sorti en 2006, Mélanie Laurent jouait Lili, une jeune fille dont le jumeau Loïc était parti sans prévenir et l'avait laissée seule. Salué par la critique et par les spectateurs, il a valu un César du meilleur espoir féminin à l'actrice et un César du Meilleur Second Rôle à Kad Merad , bouleversant. Mais s'il y a un comédien dont il a définitivement changé la vie, c'est bien Julien Boisselier, qui y a vécu un coup de foudre.

Interrogé ce lundi matin par Nagui et Leila Kaddour Boudadi dans La Bande originale sur France Inter, il s'est montré très ému en réécoutant la chanson Lili, composée par le groupe Aaron pour la B.O. du film. Racontant que cela l'a "marqué", il a fini par avouer la raison de son trouble : cet air si connu et mélancolique lui rappelle sa rencontre avec Mélanie Laurent.

"Maintenant on peut le dire, il y a prescription", explique-t-il. "J'arrive dans la salle de lecture, on a le scénario, je vois Mélanie Laurent et je tombe fou amoureux de cette fille voilà. J'ai vécu une belle aventure de vie avec elle pendant 4 ans. C'est un tout, c'est une partie, c'est un moment de ma vie, c'est une rencontre avec un réal aussi, une histoire..."

Très touché par ce film, il se souvient aussi du moment où il a entendu la chanson pour la première fois. "On est chez moi, je me souviens, elle a un petit dictaphone, elle me fait écouter ça. Elle me dit tiens, j'ai un pote qui chante, je voudrais proposer ça à Philippe Lioret. Qu'est-ce que t'en penses ?" Le comédien est immédiatement conquis par la voix de Simon Buret, qui fait une petite apparition dans le film d'ailleurs.

"Il avait enregistré ça avec sa guitare, seul et j'entends cette voix. Je me dis mais c'est un truc de dingue ! Elle l'a proposé à Philippe, il a eu l'intelligence de la prendre pour la B.O. du film. D'ailleurs elle compte beaucoup cette B.O.", conclut-il, avant que Nagui n'ajoute une petite anecdote : c'est en écoutant cet air que le réalisateur a décidé de changer le prénom du personnage en Lili, pour mieux coller à la chanson.

Aujourd'hui, Mélanie Laurent et Julien Boisselier ont chacun refait leur vie. Le comédien vit avec Clémence Thioly, également actrice, avec qui il est devenu papa en 2015 d'un petit Louis. Mélanie Laurent quant à elle a eu un fils, Léo, en 2013 avec un technicien de cinéma. En couple depuis avec un américain, elle a accueilli une petite fille, Milla, en 2019.