Julien Castaldi bientôt papa : le prénom du bébé déjà dévoilé et c'est tout un symbole !

À l'approche de la Saint-Valentin, Valérie Bénaïm a eu l'opportunité d'animer en prime time une émission spéciale amour sur C8 jeudi 10 février 2022. Après Touche pas à mon poste, l'animatrice a en effet récupéré les commandes de l'émission TPMP XXL pour laquelle elle avait concocté plusieurs surprises à ses chroniqueurs. Benjamin Castaldi était le premier à recevoir la sienne. Il s'agissait de la venue de son fils Julien en compagnie de sa fiancée enceinte, Kiara.

Les deux amoureux en ont profité pour donner de leurs nouvelles à quelques mois de devenirs parents pour la première fois. L'aîné de Benjamin Castaldi a notamment confié que cet heureux événement avait chamboulé certains de ses plans, dont son mariage avec Kiara qui aurait dû être célébré au cours de l'année. "Je n'avais pas envie de faire des essayages tous les mois", a expliqué la jolie blonde. Tous deux sont en tout cas très excités à l'idée d'accueillir un petit garçon, tout comme Benjamin Castaldi, dont ils sont persuadés qu'il fera un très bon grand-père. Ce dernier n'a toutefois pas caché sa déception de ne pas avoir une petite-fille. "Je rêvais d'avoir une petite-fille. Quand ils ont fait le ballon avec les couleurs, on doit dire : 'Ah oui, super !' Et quand j'ai vu que c'était un garçon, j'ai dit : 'Ah non, encore' !", a reconnu le papa de Julien, Simon (25 et 21 ans, nés de son premier mariage avec Valérie Sapienza), Enzo (18 ans, né de son mariage avec Flavie Flament) et le petit dernier Gabriel (bientôt 1 an, né de son mariage avec Aurore Aleman).

Pour Julien et Kiara, l'important est que leur bébé "soit en bonne santé". Un bébé qui a déjà son prénom ! En effet, en direct dans l'émission, le jeune couple a révélé cette information. "Il y a 98% de chances que ce soit ça", a précisé le jeune homme, avant de laisser sa compagne annoncer : "Normalement, on l'appellera Angelo." Un prénom symbolique puisqu'il figure sur les papiers d'identité de tous les enfants de Benjamin Castaldi car il correspond au prénom de son grand-père.