Julien Clerc "difficile et chiant" : pourquoi il passait pour un artiste désagréable

Chez certains artistes, un trop-plein de perfectionnisme peut vite valoir une réputation de diva. De nombreuses personnalités ont en fait les frais, notamment Julien Clerc Invité de Vivement dimanche le 11 avril 2021, l'artiste est revenu sur cette période où il était taxé de "désagréable", voire "difficile et chiant" à cause de sa grande rigueur.

Il y a toute une époque où il avait du mal à se plier aux règles de certains producteurs d'émissions. "À certains moments, je passais pour quelqu'un de désagréable. Je me souviens que dans certaines émissions avec toi Michel, je pense pas avoir pris la grosse tête mais je me souviens on m'avait demandé de chanter en direct", s'est souvenu Julien Clerc depuis le célèbre canapé rouge.

Plein de bonnes intentions, l'interprète de Terrien s'est malgré lui donné une réputation d'artiste avec qui ce n'est pas toujours simple de travailler. "Je voulais tellement que ça soit parfait et à cause de ça, à un moment donné, je passais pour quelqu'un de difficile et de chiant", reconnait aujourd'hui l'ancien coach de The Voice.

Heureusement, Julien Clerc a su changer de comportement et se faire à la popularité des prestations en direct à la télévision. "C'est vrai que je me suis beaucoup détendu. Maintenant quand il faut chanter en direct, je prends le micro, je souris et je chante, mais il y a une époque je ne l'entendais pas comme ça", estime t-il désormais. De bons conseils pleins de sagesse qu'il a forcément dû transmettre à sa fille, la chanteuse Vanille.