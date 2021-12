Julien Clerc, ex-fiancé de France Gall : le chanteur explique ce qui les a conduits à la rupture

Avant de rencontrer et d'épouser Hélène Gremillon, Julien Clerc a eu une vie amoureuse mouvementée. Le chanteur a notamment vécu plusieurs relations avec d'autres célébrités, comme France Gall ou Miou-Miou. Il revient sur sa rupture avec la première, séparation qu'il attribue en partie à "des histoires de lumière"...

Les Jours Heureux, titre du nouvel album de Julien Clerc, est sorti le vendredi 26 décembre 2021. L'artiste de 74 ans en fait la promotion en enchaînant les interviews et apparitions télé, et s'est entretenu avec le magazine Point de Vue. Il y parle notamment de son passé amoureux et de sa romance avec France Gall (morte le 7 janvier 2018). Julien Clerc l'a rencontrée en 1969 et avait alors 22 ans. Il tenait alors le premier rôle dans la comédie musicale Hair.

France était une chanteuse en descente quand nous nous aimions...

"France était une chanteuse 'en descente' quand nous nous aimions, avant qu'elle ne rencontre Michel Berger", précise Julien Clerc à Point de Vue. Sur une pente descendante, France Gall était alors confrontée à une traversée du désert artistique et souffrait de rester dans l'ombre de son compagnon, qu'elle a quitté en 1974. Les "histoires de lumière", sous-entendu de succès, ont eu raison de leur histoire.

"Très jeune, j'ai eu une fiancée, France Gall. Ensuite, j'ai eu la chance de vivre retiré à la campagne, avec Miou-Miou. Et aujourd'hui, Hélène Grémillon est ma femme. J'ai vécu plusieurs vies, mais toujours avec le même désir de travailler la musique", résume Julien Clerc au sujet de sa vie amoureuse. Hélène Gremillon et lui se sont unis le 17 décembre 2012, à la mairie du 16e arrondissement de Paris. Le couple célèbrera ce vendredi ses noces de faïence, correspondant à 9 ans de mariage.

Julien Clerc et Hélène Grémillon sont parents d'un enfant, un garçon prénommé Léonard et âgé de 13 ans. L'adolescent est le petit dernier de son père, qui a également trois filles et un garçon, Jeanne (née de son histoire avec Miou-Miou), Vanille et Barnabé (issus de son premier mariage à Virginie Coupérie-Eiffel) et enfin Angèle, fille biologique de Miou-Miou et son ex-compagnon Patrick Dewaere, que Julien Clerc a adopté en 1992. "J'ai eu des enfants de 30 ans à 60 ans... Mon dernier fils a 13 ans, et j'ai des petits-enfants qui ont son âge, ma femme est plus jeune que moi : c'est un coup de boost formidable", s'enthousiasme Julien Clerc.

L'intégralité de l'interview de Julien Clerc est à retrouver dans le numéro du 15 décembre 2021 du magazine Point de Vue.