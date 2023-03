Julien Clerc : Sourire éclatant, "rencontres pétillantes"... sa fille Vanille au top pour un évènement primordial

Le 8 mars 2023 est marqué par la Journée Internationale des Droits des Femmes. Ce mercredi, le pays entier se soulève et se mobilise pour affronter les inégalités, les violences et les diverses dérives du patriarcat. Quelques heures avant que les foules ne déferlent dans la rue, pancartes en main, une autre journée a été organisée, dans ce même cadre, le mardi 7 mars 2023 par l'association Je suis une femme et j'existe. Ces échanges poignants ont pris place à l'Élysée Biarritz, une salle de projection située rue Quentin-Bauchart dans le 8e arrondissement de Paris.

Osons, affirmons-nous, ne doutons pas, ne lâchons jamais

L'association Je suis une femme et j'existe, baptisée ainsi en l'honneur du célèbre titre de France Gall, est une organisation à but non lucratif qui milite pour le bien vivre ensemble. Ses équipes ont décidé de synchroniser son lancement, en la Journée Internationale des Droits des Femmes, avec quelques conférences données le 7 mars 2023 de 15h30 à 18h30. Le public a ainsi pu retrouver la chanteuse Vanille Clerc, fille de Julien Clerc, qui a eu l'occasion de s'exprimer "sur la place de la femme dans la société et dans le couple hétérosexuel" à travers sa chanson intitulé À part entière. "Osons, affirmons-nous, ne doutons pas, ne lâchons jamais", a-t-elle ensuite ajouté en ligne, sur son compte Instagram.

En évoquant cet échange, Vanille Clerc, qui est récemment devenue maman d'un petit garçon, a rappelé qu'elle partageait les valeurs de l'association Je suis une femme et j'existe, pour laquelle elle a chanté, et qu'elle avait eu l'occasion de faire de "pétillantes rencontres". Le public réuni à l'Élysée Biarritz de Paris a également pu écouter la scénariste, réalisatrice et productrice artistique TV Camille Nahum - Le bureau des couilles perdues -, mais aussi Sophie Carquain, autrice de J'aimerais te parler d'elle et de Tout ce que j'aimerais dire aux filles, tout comme l'artiste, scénariste et réalisatrice Anaïs Aidoud - Le tournesol - et la sexologue Scarlett Kaplan. Sur les photographies capturées avant, pendant et après les conférences, on retrouve également Alaïa Jeanneau, Valentin Néraudeau, Stella Vagner et son mari Stéphane Dray.