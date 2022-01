Julien Courbet endeuillé par la mort d'un grand ami : il lui rend hommage en direct

Julien Courbet est encore une fois endeuillé. Malheureusement, l'animateur de 56 ans a appris il y a peu la disparition d'un grand ami à lui. Un certain Lionel. Très affecté par sa mort, dont les causes sont inconnues, Julien Courbet a voulu saluer sa mémoire dans son émission Ça peut vous arriver où il vient en aide en direct à des spectateurs confrontés à des situations litigieuses entouré d'avocats et d'experts.

A la fin du numéro inédit diffusé lundi 17 janvier 2022, un écran a projeté le nom de Lionel sur un fond noir. Après quoi, Julien Courbet a déclaré avec tendresse : "Voilà, c'était un de mes meilleurs amis... Pour Lionel... Il nous a quittés la semaine dernière et je sais que ce soir, ou tout au long de la journée, il a écouté cette émission et qu'il s'est bien marré. À bientôt mon frérot. Merci à vous tous les amis, passez une bonne journée".

Julien Courbet face à des drames

Ce n'est pas la première fois que Julien Courbet se retrouve endeuillé. En 2021, le papa de Lola (21 ans) et Gabin (19 ans) a même traversé une difficile période après la mort de sa maman. Cette dernière est décédée des suites de la maladie d'Alzheimer. "Maman je ne pensais pas qu'un aussi petit corps puisse contenir autant d'amour. Tu as vécu uniquement pour tes enfants. Tu nous a rendu tellement heureux. Cette fois ci #Alzheimer a gagné. Mais on aura sa peau. Va rejoindre ton mari et tes parents, et veille sur moi. A très vite", lui avait adressé Julien Courbet en juillet dernier sur ses réseaux sociaux.

Sa chère mère peut en effet rejoindre son père qui a de son côté été tué il y a plusieurs années, lorsque l'animateur n'avait que 28 ans. "Mon père marchait sur un trottoir et a été fauché par un type en voiture qui avait bu trop de bière et a pris la fuite ensuite. On a toujours vécu avec cette question : 'Aurait-il pu être sauvé ?' Le gars n'a été condamné qu'à trois mois de prison avec sursis. J'avais 28 ans. Ça a été le premier drame de ma vie", s'était-il souvenu en septembre 2020 pour TV Grandes Chaînes.