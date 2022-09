Julien Doré secrètement amoureux d'une actrice : il perd ses moyens lors de leur rencontre

Bigflo et Oli ont toujours un coup d'avance. Les deux rappeurs - que l'ont retrouvera en tant que coach dans la prochaine saison de The Voice - arrivent toujours à surprendre leurs fans, mais parfois aussi, leurs collaborateurs. Pour preuve, ils ont réussi à organiser une grosse surprise à Julien Doré sur le clip de Coup de vieux, titre pour lequel le juré de The Voice Kids a également donné de la voix.

Florian et Olivio (de leurs vrais noms) sont proches de leur public. Ils leur a d'ailleurs demandé des idées pour leur clip avec Julien Doré. Ainsi, nombreux sont leurs fans à leur en avoir envoyées (ils en ont retenu 50) et l'une d'elles a ravi le charmant blond de 40 ans. Comme les internautes ont pu le voir dans la vidéo dévoilée le dimanche 18 septembre 2022, ce dernier n'était au courant de rien. Ce n'est que lorsqu'il a retrouvé les deux Toulousains qu'il a compris que le clip allait être tourné, offrant ainsi des réactions 100% naturelles. On a pu voir le père de famille faire du tapis roulant, jouer à la pétanque, traverser une classe turbulente, danser dans une maison de retraite ou encore improviser une chorégraphie.

Le tournage de Coup de vieux a aussi été l'occasion pour Julien Doré de rencontrer des idoles des années 1990. En arrivant dans une pièce, il est tombé nez-à-nez sur Hélène Rollès, Philippe Vasseur et Laly Meignan. Son sourire et le fait qu'il ait oublié de chanter au départ en dit long sur son état d'esprit à ce moment là. Il faut dire qu'il avait le béguin pour l'interprète de Laly qu'il a ainsi eu l'occasion d'enlacer. C'est lors de son passage dans 50 Minutes Inside en mars 2021, pour la promotion de son album Aimée, qu'il avait fait cette confidence. Le présentateur Nikos Aliagas lui a demandé s'il regardait Hélène et les garçons quand il était plus jeune. "Oui, bien sûr !", avait-il répondu avant de révéler qu'il était "secrètement amoureux" de Laly Meignan.

Sur Instagram, Julien Doré a fait part de sa joie en partageant une photo sur laquelle il pose avec les trois acteurs, que l'on retrouve actuellement sur TMC dans Les Mystères de l'amour. "Je peux tout arrêter, désormais", peut-on lire en légende de la publication.