Julien Geloën (Secret Story) a frôlé la mort : "Ça m'a vraiment servi de leçon"

En 2016, Julien Geloën a remporté la dixième saison de Secret Story. Le jeune homme de 27 ans n'a depuis jamais quitté la scène médiatique et est devenu un influenceur coté sur les réseaux sociaux et même un Youtubeur confirmé. En effet, comme ses amis de la Maison des Secrets, Bastien Grimal et Darko, Julien a lancé sa propre chaîne pour raconter en détails son quotidien et y partager des vidéos humoristiques. Mais, jeudi 3 juin 2021, le beau blond a évoquer un sujet beaucoup plus sérieux.

"C'est une histoire complètement vraie, seulement deux de mes amis proches sont au courant", a-t-il annoncé en guise d'introduction avant de préciser qu'il se lançait dans le récit du jour où il a failli mourir. "Je suis dans le Sud de la France, je suis jeune, j'arrive dans un collège public, et je rencontre des gens de plein d'horizons différents. Je me fais pote avec les moins bonne personnes, pas très fréquentables, qui ont des mauvaises idées", a-t-il recontextualisé. Ses nouveaux amis l'ont incité à les suivre dans une maison abandonnée proche de leur collège. "On se balade dans la maison, elle est énorme, on décide de monter à l'étage, et on tombe sur une chambre qui, contrairement au reste de la maison, avait l'air assez propre, en bon état". Curieux, le groupe d'adolescents s'est mis à fouiller un peu partout et a découvert des armes. "Une carabine, un fusil à pompe, et des munitions", s'est souvenu Julien Geloën.

L'ex-candidat de télé-réalité a ensuite reconnu que lui et ses amis s'étaient amusés à manipuler les armes et même à les charger de munitions. C'est à ce moment-là qu'un drame fut évité de justesse. "J'entends mon pote derrière moi qui charge le fusil à pompe, et là d'un coup.... fumée dans toute la chambre, mes oreilles sifflent et le mur à côté de moi s'effrite et tombe, le coup est parti tout seul, juste à côté de ma tête", a-t-il confié encore très marqué par cet événement. "Je suis trop ému en vous racontant ça". Julien Geloën n'est plus jamais retourné dans cette maison. "Ça m'a vraiment servi de leçon, la vie peut déraper en quelques secondes", a-t-il compris.