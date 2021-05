Secret Story : Un ex-candidat obligé de se faire opérer pour une raison inimaginable !

Il y a quelques jours Darko a beaucoup fait parler de lui sur les réseaux sociaux. L'ancien candidat de Secret Story (2016) a révélé avoir été obligé de se faire hospitaliser. Et la raison est incroyable ! "Les amis, il vient de m'arriver une dinguerie... J'hésite à aller aux urgences", a-t-il d'abord annoncé, intriguant, via sa story Instagram. Et pour lui de raconter : "En lavant ma casserole, une pâte archi dure est rentrée dans mon ongle..." Habitué à faire des blagues, cette fois-ci, Darko était bel et bien sérieux. Un morceau de pâte s'est bien logé sous l'un de ses ongles, lui causant une grande douleur. Le jeune homme en couple avec son assistante a donc fini par accepter de se rendre à l'hôpital, malgré "la honte". Et après examen, il lui a été conseillé de se faire opérer.

Toujours via ses stories, il a détaillé toutes les étapes de sa prise en charge. "Je suis hospitalisé pour une pâte coincée dans mon ongle...", n'en revenait-il toujours pas. "Update : je vais passer au bloc opératoire". Et quelques heures plus tard, Darko est réapparu sur la Toile avec un bandage à la main. Forcément, il s'est empressé d'immortaliser ce moment. Sur Instagram, il a donc posté une image de lui post-opération et une autre prise à quelques minutes seulement de subir son intervention. "J'AI SURVÉCU!!!! Et mon ongle aussi!! Le chirurgien a réussi à le soulever et enlever la pâte Lustucru qui s'y était fortement incrustée. D'un grattage de pâtes au fond de la casserole avec l'ongle au bloc opératoire en 10h. Qui l'eut cru? c'est Lustucru!!", a-t-il écrit avec humour en légende. Une mésaventure sans pareille qui a beaucoup fait rire les internautes.