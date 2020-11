Julien Guirado déja séparé de Lola : "On ne voulait pas les mêmes choses"

Il y a quelques semaines, Julien Guirado avait retrouvé le sourire grâce à sa nouvelle chérie Lola. Le couple s'affichait plus amoureux que jamais sur les réseaux sociaux, multipliant les clichés sexy et les voyages comme à Miami ou à Dubaï. Malheureusement, la passion des débuts n'aura pas tenu et ce vendredi 13 novembre 2020, ils ont annoncé une bien mauvaise nouvelle à leur communauté : ils se sont séparés.

Via sa story Instagram, Julien Guirado explique : "Lola et moi c'est terminé, c'est la vie, on a essayé, ça n'a pas marché. C'est une fille super, on a passé des très bons moments sauf qu'il n'y avait pas le petit truc, donc ça sert à rien de commencer à faire des commentaires désobligeants, négatifs, ni sur elle ni sur moi. On a essayé, je lui souhaite tout le bonheur du monde parce qu'elle le mérite et chacun fera sa vie." De son côté, Lola a tenu le même discours, précisant qu'ils étaient "différents et ne voulaient pas les mêmes choses".

Pas question pour autant de se déclarer la guerre. Bien au contraire, la brunette et le candidat de télé-réalité souhaitent rester amis. "Ce n'est pas parce qu'on se sépare qu'on doit se haïr. Vous allez sûrement nous revoir ensemble d'ailleurs parce qu'on a des choses à faire ensemble, et tout va bien entre nous, c'est juste que ça ne fonctionne pas, ça arrive, c'est pas grave", a confié la jeune femme avec honnêteté.

Les internautes les ont d'ailleurs effectivement revus ensemble, et beaucoup plus tôt que prévu. Et pour cause, toujours de passage à Dubaï, les deux ex ne se quittent pas d'une semelle. Après leurs déclarations respectives, ils se sont retrouvés dans un restaurant de la ville, histoire de... trinquer à leur rupture. "On est les meilleurs ex du monde", s'amuse Lola sur une vidéo d'elle et Julien en train de siroter un cocktail.