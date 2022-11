Julien (Star Academy) méconnaissable : une photo de lui avec les cheveux courts ressurgit

Le 15 octobre 2022, TF1 a donné le coup d'envoi de la nouvelle saison de la Star Academy. Ainsi, le public a pu faire la connaissance des 13 candidats qui allaient investir le château de Dammarie-les-Lys. Parmi eux se trouvait Julien Canaby, un jeune homme de 20 ans qui a marqué les esprits. Et malgré son élimination à l'issue de l'émission en direct du 12 novembre, il continue à faire parler de lui.

Lors de son aventure dans la Star Academy, Julien s'est vite fait remarquer pour son humour et sa bonne humeur. Sa voix évidemment était aussi très appréciée des téléspectateurs mais aussi des professeurs ou du directeur Michaël Goldman. Il n'a malgré tout pas fait l'unanimité dans le programme. Certains, dont des participants, lui reprochaient de ne pas assez travailler avant les évaluations par exemple. Alors qu'il était malade lors de sa dernière, il a tout bonnement fait le choix de ne pas interpréter le titre Lucie de Pascal Obispo, car il s'est vite rendu compte qu'il était en difficulté. Une situation qui avait passablement agacé les internautes. Nombreux sont ceux à avoir fait le choix de ne pas le sauver en cas de nomination. Sans surprise, il n'a donc pas été repêché par le public samedi dernier, ni par ses camarades qui n'ont pas voté pour lui.

Une coiffure qui change tout

Julien a donc quitté l'aventure le 12 novembre et a ainsi pu retrouver son frère Mathieu Canaby (que l'on a pu voir sur M6 dans Rising Star) mais aussi ses parents, dont sa maman Alexandre. Et belle surprise, elle aussi évolue dans le milieu de la chanson. Si l'on en croit sa description Instagram, elle donne des cours de chant à Toulon. Et, comme ses fils, elle a participé à une émission télévisée. A l'instar de Julien, c'est sur la première chaîne qu'elle a donné de la voix dans le programme Good Singers, alors présenté par Jarry. Elle est apparue lors de la saison 1 (2020). Elle avait été démasquée par Kendji Girac, Natasha St-Pier et Fred Testot.

Active sur Instagram, la mère de famille partage son quotidien. Et une photo de Julien datant de 2018 attire l'oeil. On peut y voir l'ex-star académicien avec son frère. Et à l'époque, il n'avait pas sa longue chevelure. Il avait en effet opté pour les cheveux courts et il faut le dire, on a bien du mal à le reconnaître.