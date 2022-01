Juliette Binoche : Au bord des larmes, elle se souvient de son expérience en tant que SDF

38 ans de carrière, plus de 80 films et séries, près de 10 récompenses (dont un César et un Oscar)... Juliette Binoche possède un CV impressionnant ! Elle y ajoute une ligne en jouant en Ouistreham, dans lequel elle interprète une écrivaine reconnue en immersion au sein d'une équipe de femmes de ménage. L'expérience est semblable à une autre vécue dans les années 90 : pour un autre rôle, Juliette Binoche avait vécu quelques jours dans la rue.

C'est sur le plateau de C à vous, animée par Anne-Elisabeth Lemoine et diffusée sur France 5, que Juliette Binoche est revenue sur ce passage jeudi 6 janvier 2021. Le chroniqueur de l'émission Pierre Lescure s'est remémoré le passé de SDF de la comédienne, qui se préparait à tourner le film Les Amants du Pont-Neuf (sorti en 1991). Juliette Binoche a raconté une anecdote émouvante sur cette expérimentation, au point de devoir retenir ses larmes.

"J'étais allée à Nanterre, là on ramassait les clochards pour les soigner (...) J'ai donc dormi là-bas, ce qui était déjà une épreuve, mais très intéressante pour moi qui allait jouer ce rôle de personne vivant dans la rue. Et en revenant sur Paris, on prenait un bus qui nous lâchait pour prendre le métro. Et y a un monsieur d'une quarantaine d'années m'a dit : 'J'ai un billet de 500 francs, si vous voulez, on peut partager'", s'est souvenue une Juliette Binoche toujours très émue par ce geste. L'ex-compagne de l'acteur Benoît Magimel et maman de Hannah Magimel (21 ans) a mis la main sur sa poitrine et pousser un soupir, pour s'empêcher de pleurer.