Juliette Binoche illumine New York dans une étonnante combinaison XXL !

Elle aurait pu choisir une tenue simple, une robe fendue ou bien des escarpins... Mais Juliette Binoche sait parfaitement se faire remarquer dans une tenue qui la met en valeur ! L'actrice de 57 ans, qui présentait le film Avec amour et acharnement au festival Rendez vous with French Cinéma, a ébloui New York.

Accompagnée de la réalisatrice, Claire Denis, elle a pu croiser notamment Mathieu Amalric sur le tapis rouge. Mais elle s'est surtout fait remarquer pour sa tenue Schiaparelli : une combinaison noire avec un revers blanc extrêmement large... et très original ! L'actrice, n'avait pas voulu y rajouter trop de bijoux ou de coiffure trop compliquée : elle s'est contentée de son carré court et de quelques bracelets.

Multi-récompensée pour ses rôles très forts (Le Patient anglais, Trois couleurs...), Juliette Binoche aime se faire remarquer avec ses robes plutôt extravagantes, comme sa robe bustier très originale et signée Mugler en 2019 ou sa robe cape, portée à Berlin. Rayonnante, l'actrice semblait très heureuse de présenter ce film, dans lequel se met en place un triangle amoureux avec Vincent Lindon et Grégoire Colin.

Et dans lequel elle partagera quelques scènes avec... sa fille, Hana Magimel ! A 22 ans, la jeune fille fait ses premiers pas au cinéma, suivant l'exemple de ses célèbres parents. Et on espère autant de réussite pour elle : son père, Benoit Magimel, vient d'obtenir le César du meilleur acteur et sa mère a déjà remporté un Oscar, un César et un BAFTA !

Si la jeune femme n'avait pas accompagné sa mère à New York, pas plus que ses autres partenaires d'ailleurs, Juliette Binoche n'était pas seule : elle a partagé quelques photos avec Mathieu Amalric, qu'elle connait bien pour avoir joué plusieurs fois avec lui. Elle a également retrouvé Lucie Zhang et Vicky Krieps, qui étaient toutes les deux nommées aux derniers César.

La première, révélation du dernier Jacques Audiard (Olympiades) voit sa carrière décoller depuis quelques mois. La deuxième, actrice luxembourgeoise de 38 ans, a affronté la mort soudaine de son compagnon Gaspard Ulliel, de qui elle partageait la vie depuis quelques mois. Très discrète lors des hommages, elle enchaîne les rôles dans des films français ou étrangers. Elle est notamment attendue bientôt en tant qu'Anne d'Autriche dans l'adaptation en deux films des Trois Mousquetaires.