Juliette Binoche prend position sur la réforme et se fait lyncher : un vieux post refait surface

Si Internet est une révolution, il est aussi constitué de nombreux pièges et côtés sombres auxquels tout le monde peut être confronté notamment par le prisme des réseaux sociaux. Aujourd'hui, messages, photos ou vidéos postés sur la toile peuvent se retourner contre les auteurs. En toutes circonstances. Juliette Binoche le sait puisqu'elle est actuellement concernée par cette situation. L'actrice de Ma Loute, qui s'était fait remarquer lors de la dernière cérémonie des César, est l'une des signataires de la tribune du monde du cinéma et du spectacle pour le retrait de la réforme des retraites. Un texte signé par plusieurs centaines d'artistes dont Audrey Fleurot, Camille Cottin, Jean-Pierre Darroussin, Nicolas Duvauchelle ou encore Jonathan Cohen.

"Monsieur le Président de la République, Vous avez choisi de faire passer en force une réforme des retraites, injuste, inefficace, touchant plus durement les plus précaires et les femmes, rejetée par l'immense majorité de la population, et même minoritaire à l'Assemblée nationale, est-il écrit. En plus des appels intersyndicaux, nous disons que nous sommes oppose·és à cette réforme et à la méthode du passage en force par le 49.3. (...) Des enquêtes ont largement démontré que cette précarité est encore plus grande pour les femmes que pour les hommes, que les rôles se font plus rares après 50 ans pour nous, comédiennes par exemple. (...) M. le Président, nous sommes solidaires de celles et ceux qui font grève et manifestent avec raison contre cette loi injuste et impopulaire."

Ce à quoi Juliette Binoche ne s'attendait pas, c'est qu'un de ses vieux posts publiés sur les réseaux sociaux en pleine crise de la Covid-19 allait refaire surface et donner matière aux internautes à lui taper sur les doigts. Dans un post Instagram en 2020, Juliette Binoche avait indiqué son opposition au vaccin contre le virus, évoquant des histoires de 5G et de récolte de données médicales, flirtant avec les frontières du complotisme pour beaucoup. À l'époque, cette prise de parole lui avait valu de nombreuses critiques. Et certains n'ont pas oublié.