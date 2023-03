Diaporama : Juliette Binoche prend position sur la réforme et se fait lyncher : un vieux post refait surface

L'actrice a signé la tribune du monde du cinéma et du spectacle pour le retrait de la réforme des retraites comme beaucoup d'autres comédiens et artistes dans le domaine du spectacle Juliette Binoche au photocall de la 48ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris le 24 février 2023 © Dominique Jacovides / Olivier Borde / Bestimage © BestImage, BORDE-JACOVIDES / BESTIMAGE

6 / 18