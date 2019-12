Juliette Binoche : Radieuse en voyage au Brésil, entre glamour et petites folies

Pour la soirée d'anniversaire de la société de distribution Imovision, Juliette Binoche s'est prêtée au jeu des photos et du tapis rouge. Elle est apparue très lookée dans une robe pop orangée, après avoir porté un tailleur bleu marine la veille. Mais loin de jouer la superficialité, l'actrice française est plutôt de nature à ne pas se prendre au sérieux et elle l'a une fois de plus démontré en partageant certains clichés avec les internautes.

Elle a également profité de sa venue à Rio de Janeiro pour voir un peu du pays. Sur son compte Instagram, elle n'a pas hésité à dévoiler des instantanés de son séjour, au cours duquel elle a assisté à une répétition de samba. Avec son petit grain de folie, l'actrice s'est également laissée aller à quelques vidéos loufoques, à retrouver ci-dessus.