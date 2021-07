Juliette (Secret Story), pas de sexe pendant un an : "J'ai découvert l'abstinence, concept incroyable"

Déjà dix ans que Juliette Marsault a été révélée au grand public. En 2011, elle participait à la cinquième saison de Secret Story. Et depuis son départ de la célèbre Maison des secrets, elle s'est volatilisée. Plus de trace de la belle sur petit écran, ni ailleurs... Mais la jeune femme s'est créée une belle communauté sur Instagram. Face à ses 23 000 followers, elle avoue un grand secret concernant sa sexualité.

C'est au cours d'une session questions/réponses avec ses abonnés que Juliette Marsault s'exprime à ce sujet. Alors qu'une internaute lui confie ne pas trouver de "plan c*l", à savoir de partenaire pour une ou plusieurs relation(s) sexuelle(s) sans engagement, l'ex-candidate de télé-réalité lui apporte quelques éléments de réponse, lui conseillant notamment des sites de rencontres adaptés... ou de prendre du temps pour elle.

Juliette (Secret Story) : "Je me suis déchargée de cette course à la rencontre et à l'orgasme"

Une situation que la belle connaît bien, puisqu'elle l'a vécue. "Je me sentais un peu perdue concernant ma sexualité il y a quelques temps. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert un concept incroyable : l'abstinence, confie-t-elle. Pendant un an, j'ai pu me décharger de cette course à la rencontre et à l'orgasme et je me suis réellement concentrée sur la découverte de mon corps, mes limites, ce que j'aime, ce que je voudrais tester."

Après ce travail sur elle-même, Juliette Marsault a vu son quotidien bouleversé. D'après ce qu'elle raconte, plusieurs éléments de son quotidien se sont débloqués, comme par enchantement. "Après avoir défini tout ça de manière bien claire avec moi, c'est comme si tout ce à quoi j'avais pensé rencontrait mon chemin sans effort. Parfois, on a juste besoin de prendre un peu de recul", conclut-elle.

Si aujourd'hui la jeune femme préserve sa vie privée et surtout amoureuse, les téléspectateurs se souviennent de son passage dans Secret Story, et notamment de son histoire d'amour avec le charmant Simon. Le beau brun est désormais tatoueur et en couple avec une superbe jeune femme, mannequin de profession.