Simon (Secret Story 5) : Que devient-il, 10 ans plus tard ?

En 2011, Benjamin Castaldi présentait la cinquième saison de Secret Story sur TF1. Depuis, les candidats de cette édition ont pris des chemins bien différents. Ayem Nour est devenue l'heureuse maman du petit Ayvin, né en juin 2016 de ses amours passés avec l'homme d'affaires Vincent Miclet, Marie Garet est infirmière et vit une histoire d'amour tumultueuse avec son compagnon, Morgan Ouatta a quitté son équipe de pom-pom girls... Et Simon a disparu des radars, ou presque.

Le jeune brun était âgé de 20 ans lorsqu'il a intégré la Maison des secrets. Aujourd'hui, Simon a 29 ans et a trouvé sa vocation : le tatouage. Sur ses réseaux sociaux, il se présente comme tatoueur au salon Shadow Ink situé dans le 16e arrondissement de Paris. Simon réalise sur demande et avec talent les projets de ses clients, qu'il s'agisse de dessins, dates, écritures...

Physiquement, le jeune homme qui avait marqué Secret Story par sa relation amoureuse avec la belle Juliette a gardé la silhouette de ses 20 ans. La même chevelure brune également, seule une barbe signe un changement. Surtout, Simon affiche un corps musclé recouvert de tatouages : les bras, le torse, les jambes... tout y passe, avec différents symboles qui ont certainement une signification.

Une petite-amie mannequin

Une passion pour l'encre sur peau qu'il partage avec sa douce, la jolie Barbara Alua. Cette brune aux yeux marrons est également âgée de 29 ans et se présente comme mannequin freelance. La belle a été aperçue dans différents clips comme 1000°C de Lomepal et Roméo Elvis, Prêt à partir de Ninho et SCH ou encore Daredevil de Kalash Criminel et Kossi Kepassa.

Barbara Alua a également fait de la figuration dans la publicité de l'application de rencontre Tinder. Enfin, sur Instagram, celle qui est plus connue sous le nom de Krokodeal sur les réseaux sociaux partage régulièrement des photos de son quotidien, mais aussi de shooting plutôt sensuels. En petite culotte, string ou body transparent, Barbara n'hésite pas à dévoiler sa silhouette recouverte de tatouages, probablement réalisés par sa moitié !