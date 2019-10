Justin Bieber et Hailey Baldwin : Jeunes mariés déshabillés pour Calvin Klein

Justin Bieber et Hailey Baldwin forment l'un des couples les plus populaires sur les réseaux sociaux. Ils consolident leur statut de chouchous des internautes en publiant leur première campagne de mode à deux. Le couple se déshabille et pose en sous-vêtements pour Calvin Klein.

La maison Calvin Klein, fondée par le créateur américain qui lui a donné son nom, a 50 ans ! Elle fête ce cinquantenaire en lançant une collection capsule baptisée "CK50". Justin et Hailey Bieber, qui ont été choisis pour en être les égéries, apparaissent sur la campagne publicitaire.

Ils en partagent la vedette avec Kendall Jenner et son ex, le rappeur A$AP Rocky. Les deux stars sont filmées ensemble dans une voiture, en direction du célèbre Studio 54 à New York. Elles partagent un moment complice, Rocky prenant la jambe du top model pour une guitare !