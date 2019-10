Justin Bieber : Au lit et fou de sa femme Hailey dans son nouveau clip

Si certains doutaient encore de l'amour entre Justin Bieber et Hailey Baldwin/Bieber, le clip 10 000 hours risque bien de les faire changer d'avis. Après leur mariage les 29 et 30 septembre 2019, le chanteur canadien de 25 ans et le mannequin américain de 22 ans apparaissent fusionnels et amoureux dans ce clip en collaboration avec le groupe Dan + Shay. L'ex de Selena Gomez embrasse, enlace, câline et fait même de délicats baises-main à celle qui lui a passé la corde au cou.

Un homme amoureux et définitivement rangé qui chante pour sa femme : "Je passerais dix mille heures et dix mille autres si c'est ce qu'il faut pour apprendre ton doux coeur, Je vais t'aimer le reste de ma vie..." Incroyable mais vrai. Déjà visionné par plus de 5 millions de personnes, ce clip fera taire tous ceux qui espéraient une réconciliation entre Selena et Justin. Hailey Bieber est clairement The One pour l'interprète de Confident.

Après le mariage, le chanteur canadien avait également montré le cadeau qu'il avait offert à sa femme. Un collier serti de diamants avec pour inscription "Wifey" (épouse). On ne peut plus fier d'être marié à la fille de Stephen Baldwin, l'interprète de Boyfriend semble être enfin apaisé, heureux et épanoui en tant qu'homme marié (même s'il ne porte pas souvent son alliance). En couple depuis 2015 par intermittence, Justin avait demandé en fiançailles Hailey en juillet 2018.